1. Tylko spokój może Cię uratować

Dziecko zaczyna płakać, a Ty nie wiesz, co masz zrobić? Panikujesz, bo przecież ono wciąż płacze i wcale nie chce przestać? Spokojnie! Sprawdź, czy ma czystą pieluszkę, pomyśl kiedy ostatni raz jadło – może jest głodne, weź na ręce i przytul, bo może jest śpiące, albo ma kolkę, a wtedy nic nie przynosi ukojenia tak bardzo jak bliskość rodzica.

2. Przytulanie pod kontrolą

Boisz się wziąć maluszka na ręce, bo uważasz, że jest zbyt mały i kruchy? Bzdura! To nawet lepiej, że Twoje dłonie wydają ci się silne. W sam raz zmieści się w nich główka dziecka, którą w pierwszych tygodniach życia dziecka należy podtrzymywać (aż mięśnie karku się wzmocnią), a silne ręce dają ci jedynie pewność, że nigdy nie wypuścisz go z rąk.

3. Praktyka czyni mistrza

Im wcześniej zaczniesz zmieniać maluchowi pieluszki, kąpać, uspokajać, kiedy płacze – tym szybciej przestaniesz się tego bać i nabierzesz wprawy. Nie zakładaj, że ktoś robi to lepiej od Ciebie i przychodzi mu to bardziej naturalnie - każdy musiał się tego nauczyć. Z biegiem dni i tygodni będziesz stawała się coraz lepszy w opiece nad maluchem.

4. Karmienie

Jeśli obawiasz się, że mleko, które chcesz podać jest za gorące, a kaszka może być niedobra to nie ma łatwiejszego i lepszego sposobu, żeby się o tym przekonać jak po prostu spróbować. To, że kaszka jest z przeznaczeniem dla dzieci nie znaczy, że dorosły nie może jej spożyć. Wręcz zalecane jest by przed każdym podaniem mleka czy jedzenia dziecku spróbować czy jest odpowiedniej temperatury i smaku.

5. Kąpiel bez obaw

Zrozumiałe, że możesz obawiać się kąpieli malucha. Dlatego pamiętaj o trzech zasadach. Po pierwsze, dobrze się przygotuj do kąpieli – woda powinna mieć ok. 37 st. C, w łazience nie może być mniej niż 24-25 st. C. Po drugie, umiejętnie chwytaj dziecko – najlepiej ułóż główkę na swoim lewym przedramieniu, dłonią obejmując paszkę, a drugą ręką umyj malca. Po trzecie, bądź spokojna i pewna swoich ruchów!

6. Z przewijaniem też dasz radę!

Nie ma co ukrywać, że przewijanie nie jest miłą czynnością, ale jak nabierzesz wprawy to przestaniesz zwracać uwagę na przykre estetycznie doznania! Pamiętaj, żeby podczas zmiany pieluszki nie podnosić dziecka za nóżki, bo niechcący możesz zrobić mu krzywdę. Unoś pupę, wsuwając pod nią dłoń, a Twoja jest idealnych rozmiarów. Jednak bądź ostrożna: niemowlaki lubią płatać figle!

7. Ubieraj dziecko tak jak siebie

Idziecie na spacer? Zastanawiasz się, jak ubrać dziecko? Odpowiedź jest bardzo prosta: na cebulkę, czyli tak, żebyś w razie potrzeby mogła zdjąć lub założyć kolejną warstwę ubrania. Pamiętaj jedynie, że noworodki zazwyczaj na spacerach śpią, mają bardzo ograniczone ruchy i szybko się wychładzają dlatego lepiej weź jedną kurteczkę więcej.

8. Wyznawaj miłość

Te „intymne” rozmowy stworzą między wami jedyną i niepowtarzalną więź. Jak najczęściej mów dziecku, jak bardzo je kochasz oraz że jest dla ciebie najważniejsze. Do tego oczywiście jak najwięcej buziaków i tulenia. Możesz być pewna, że dziecko nie pozostanie ci dłużne – ślicznym uśmiechem czy słodkim gaworzeniem – udowodni ci, że tak samo bardzo Cię kocha!

9. Komunikacja od pierwszych dni życia

Ważne jest, żebyś od pierwszych dni życia swojej pociechy starała się jak najwięcej do niej mówić. Pamiętaj tylko, żeby robić to w ten sam sposób w jaki rozmawiasz z osobami dorosłymi. Pozbądź się zdrabniania, zmiękczania i zbyt dużej modulacji głosu.

10. Co by tu porobić…

Twoje dziecko jest nakarmione i czyste, a Ty zastanawiasz się jak się z nim pobawić, bo przecież jest takie malutkie? Puść mu po cichu muzykę, czy poczytaj bajkę. Małe dzieci bardzo lubią muzykę klasyczną, często je uspokaja. Buduj relację z maluszkiem od pierwszych dni jego życia, niech czuje Twoją obecność jak najczęściej.