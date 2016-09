Jak wynika z badania, największym zmartwieniem Polek są kwestie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci. Zdrowa dieta i budowanie nawyków żywieniowych są jednymi z najważniejszych aspektów wychowania dziecka - aż 81 proc. respondentek przyznaje, że do pewnego stopnia martwi się czy dobrze odżywia swoje dziecko.

- Źródeł szczęśliwego dzieciństwa jest wiele. Należą do nich bliskie relacje z ludźmi, sprzyjające rozwojowi środowisko życia, spokojna atmosfera wychowania. Niewątpliwie ważne jest również właściwe żywienie dziecka, jak też jego codzienna aktywność. Odżywianie pozwala tworzyć relację z dzieckiem już od pierwszego dnia życia. To pokarm matki zaspokaja pierwotne potrzeby, buduje więź, kojarzy się z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa. Wartościowe posiłki i napoje ściśle wiążą się ze zdrowiem – właściwie odżywione dziecko to szczęśliwe dziecko. Kochająca rodzina jest ważnym filarem zdrowego rozwoju psychicznego i emocjonalnego dziecka. To ona stanowi wzorzec zachowania się, kształtuje postawy, zapewnia bezpieczne środowisko dorastania. Aktywność i energia są ważne nie tylko w rozwoju fizycznym dziecka, ale także w budowaniu dobrego samopoczucia, wiary w siebie i nauki relaksacji. Sport uruchamia hormony szczęścia, pozwala się odprężyć i wyrzucić z siebie trudne emocje. Każde dziecko od urodzenia lubi aktywność, poznawanie świata wszystkimi zmysłami, spędzanie czasu na wolnym powietrzu – opisuje filary szczęśliwego dzieciństwa Monika Perkowska, psycholog.

Filar I – zdrowie i zdrowe odżywianie

Ważną rolę zdrowej diety dla szczęśliwego dzieciństwa potwierdzają wyniki badania zrealizowanego na zlecenie marki Kubuś. Mamy dzieci w wieku 3-12 lat wskazują, że niezależnie od wieku dziecka najważniejsze w żywieniu rodziny jest zdrowie i smak. Z tego też powodu aż 73 proc. z nich gotuje codziennie. Polki zdrowe odżywianie kojarzą przede wszystkim z jedzeniem dużej ilości warzyw i owoców. Ich podejście odnosi się nie tylko do głównych posiłków, ale również niezwykle ważnych w codziennej diecie przekąsek. Niemal wszystkie Mamy podają swoim dzieciom przekąski między posiłkami. Wśród najpopularniejszych są owoce (73 proc.), do czołówki trafiły również ciastka (50 proc.); 18 proc. Mam daje dzieciom do szkoły gotowy mus owocowy, który jest postrzegany jako zdrowy, zawiera witaminy i powstał z owoców.

Filar II – kochająca rodzina, beztroska i radość

Drugim filarem szczęśliwego dzieciństwa jest miłość – dla 24 proc. Mam szczęśliwe dzieciństwo oznacza miłość i kochającą rodzinę. Wyniki badania zrealizowanego na zlecenie marki Kubuś wskazują jednocześnie, że pomimo skojarzeń szczęśliwego dzieciństwa z beztroską (22 proc.) i radością (20 proc.), niemal wszystkie Mamy zgadzają się ze stwierdzeniem, że istotne jest zrównoważone podejście do wychowania. Co ważne, 97 proc. ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że dziecko powinno mieć czas zarówno na obowiązki, jak i zabawę. Wśród Mam pojawiły się również głosy, że szczęśliwe dzieciństwo to: „Uśmiech na twarzy dziecka, spełnienie i szczęście na co dzień (…). No i oczywiście miejsce na małe przyjemności”.

Filar III – zabawa, aktywność i energia

Zabawa i aktywne spędzanie czasu wolnego to ostatni element szczęśliwego dzieciństwa według polskich Mam. Aktywności podejmowane w wolnym czasie w dużej mierze zależą jednak od wieku – młodsze dzieci więcej czasu spędzają „w ruchu”, choć w sposób mniej zorganizowany (np. zabawa na placu zabaw), natomiast starsze prowadzą bardziej siedzący tryb życia (np. grając na komputerze, ucząc się) lub na zajęciach zorganizowanych (np. zajęcia sportowe). Wśród najczęstszych zajęć dodatkowych znajdują się zajęcia sportowe – 36 proc. dzieci uczęszcza na nie. Większość, bo aż 60 proc. Mam przyznaje, że ich dziecko przynajmniej raz w tygodniu uprawia też jakiś sport poza zajęciami lekcyjnymi z WF.

Wybierany na czas aktywności fizycznej napój ma przede wszystkim zaspokoić pragnienie, w dalszej kolejności być zdrowy i mieć wygodne opakowanie.

Właściwy sposób odżywiania dziecka warunkuje prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny. Pożywienie podawane w okresie pierwszych 5 lat ma największy wpływ na całe życie nie tylko w kontekście zdrowia fizycznego, ale również psychicznego. Dlatego tak istotne jest, by zwrócić na to szczególną uwagę.

- Dziecko potrzebuje adekwatnej ilości pożywienia, zapewniającej mu odpowiednią ilość energii oraz składników odżywczych, które pokryją jego zapotrzebowanie. Bardzo ważna jest również jakość spożywanej żywności. Dieta dziecka powinna być właściwie zbilansowana, urozmaicona i bogata w produkty wysokiej jakości. Rodzicom radzę, by kierowali się zdrowym rozsądkiem i pomagali swoim pociechom kreować właściwe nawyki żywieniowe – podsumowuje rolę żywienia w szczęśliwym dzieciństwie Anna Jelonek, dietetyk.

Zbadane Mamy wskazują, że ich pociechy między 3 a 12 rokiem życia piją najczęściej soki (73 proc.), a wśród ich ulubionych smaków są jabłko (48 proc.), multiwitamina (40 proc.), oraz banan-marchew-jabłko (31 proc.). Najmłodsi najczęściej sięgają po soki między posiłkami - 65 proc. oraz w czasie zabawy w domu – 77 proc. i poza domem – 52 proc. W szkole, starsze dzieci, piją wody butelkowane bezsmakowe i soki, a podczas aktywności fizycznej wodę butelkowaną bezsmakową, smakową i soki.

