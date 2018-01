Skąd pochodzi kawa

Drzewka coffea, zwane potocznie kawowcem, uprawia się w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. Aby prawidłowo rozwijać się, owocować i dostarczać bogatą w smaku kawę wymagają odpowiednich warunków: klimatycznych, glebowych i ukształtowania terenu, czyli tzw. terroir. To ono nadaje kawie niepowtarzalny charakter. Nespresso współpracuje z ponad 70 tysiącami farmerów w 12 krajach i preferuje farmy, gdzie owoce są zbierane ręcznie. To metoda bardziej pracochłonna, ale smak i aromaty, które przenikają do ziarna, są nieporównywalnie lepsze. Staranna selekcja owoców jest kluczem do wyjątkowego smaku i fundamentem dalszej obróbki ziaren.

Na pewno wyczuliście kiedyś w smaku kawy aromat czekolady czy owoców.

– To efekt, który uzyskujemy dzięki wyjątkowym terroir - tam rodzą się kawy nieoczywiste i zróżnicowane, które zaskakują potem smakiem w filiżance - tłumaczy Anna Oleksak, Coffee Ambassador marki Nespresso.

Plantacje objęte programem zrównoważonego rozwoju Nespresso

Od blisko 15 lat działa we współpracy z międzynarodową organizacją Rainforest Alliance, program Nespresso AAA Sustainable Quality™. Jest on przykładem odpowiedzialnego podejścia do pozyskiwania kawy, przy jednoczesnej trosce o farmerów, ich rodziny, społeczności lokalne i środowisko. Fakt, że firma bezpośrednio pracuje z plantatorami, daje jej pewność, że ziarno pochodzi z plantacji, gdzie przestrzegane są standardy pracy służące ludziom i środowisku. Obecnie 80 proc. kawy Nespresso pozyskiwane jest z plantacji uczestniczących w programie AAA, a ok. 40 proc. ziaren pochodzi z farm certyfikowanych przez Rainforest Alliance.

Dzięki programowi AAA farmerzy otrzymują wsparcie w inwestycjach w infrastrukturę służącą produkcji kawy, wypłacane są im bonusy za dostarczanie najwyższej jakości ziaren, korzystają z dobrych praktyk rolniczych i dofinansowania do plantacji. Mają takżezapewnione szkolenia, które pomagają im optymalizować uprawę kawowców. W ramach programu istnieje również jedyna w swoim rodzaju sieć ponad 350 agronomów, którzy pracują i mieszkają na plantacjach, wspierając farmerów przy wdrażaniu standardów AAA dotyczących uprawy i pozyskiwania ziaren. Dzięki programowi Nespresso otrzymuje kawę najwyższej jakości, a plantatorzy mają zapewnioną przyszłość – plantacje są często rodzinnym przedsięwzięciem, dobrze prowadzone i rozwijane zachęcają do pozostania młodych na wsi i kontynuowania pracy rodziców. Finalnym odbiorcą kawy, jesteśmy my, miłośnicy tego napoju, dlatego warto zainteresować się, jakie jest jej pochodzenie.

Podróż na plantację kawy w Kolumbii

Jeśli nie mieliście okazji zobaczyć, jak wygląda plantacja kawy, to zapraszamy was w podróż do Kolumbii. Humberto, jeden z farmerów współpracujących z Nespresso, opowiada, co w jego życiu zmieniło przystąpienie do programu AAA. Dzięki wybudowaniu we współpracy z Nespresso spółdzielczego młyna do obróbki ziaren kawy w miasteczku Jardin, Humberto zaoszczędził czas i pieniądze. Dzisiaj może wspierać córkę w jej fascynacji motylami i opłacać jej naukę na uniwersytecie.

- Chciałem, żeby Andrea poszła na studia pielęgniarskie, ale szanuję jej wybór, powinna robić to, co jej się podoba. Kocha naturę i chce studiować biologię. Dla mnie ważne jest, by robiła to, co czyni ją szczęśliwą. Jestem z niej bardzo dumny – mówi Humberto.

Powstanie młyna w Jardin miało też pozytywny wpływ na środowisko – dzięki obiegowi zamkniętemu zużywa on o 63 proc. mniej wody potrzebnej do obróbki i mycia ziaren kawy. Przywrócono też czystość rzece płynącej przez Jardin – teraz mieszkańcy znów mogą z niej korzystać.

W trosce o farmerów i środowisko

Jakość nie jest efektem przypadku, ale skutkiem serii podjętych bez kompromisów decyzji. Poszukiwania kawy najwyższej jakości doprowadziły Nespresso do podjęcia wielu takich wyborów - jednym z nich jest właśnie program Nespresso AAA Sustainable Quality™. Dzięki bezpośredniej współpracy z farmerami przy wdrażaniu praktyk rolniczych w duchu zrównoważonego rozwoju, reagowaniu na ich potrzeby i dostarczaniu rozwiązań, które pomagają im uzyskiwać lepsze uprawy i dbać o kondycję ich plantacji, poprawia się także jakość kawy. Plantatorzy uczą się także, jak utrzymywać stałą, wysoką jakość ziaren, a tym samym więcej na tym zarabiają i żyją w lepszych warunkach.

- Chcemy, żeby każdy, kto pije naszą kawę, nie tylko miał przyjemność z jej wyjątkowego smaku, ale też poczuł pozytywną energię płynącą z filiżanki kawy najwyższej jakości. Takiej, która zmienia świat na lepszy – podsumowuje Michał Proszewski, Dyrektor Generalny Nespresso w Polsce.