To urządzenie może ucieszyć zarówno nocne marki, jak i ranne ptaszki. Pewna firma wpadła na pomysł, by budzić śpiochów za pomocą...orgazmu. Tak właśnie powstał "Little Rooster", które jest połączeniem budzika z wibratorem.

Nietypowy budzik można nastawić na dowolną godzinę. Gdy pojawi się ona na wyświetlaczu, gadżet wibruje przez 5 minut, ze zwiększającą się częstotliwością. Posiada też przycisk "drzemki", a w opcjach do wyboru znajduje się aż 27 stopni wibracji. Zamiast wibracji, można też ustawić piosenkę.

Osoby, które przetestowały wibrujący budzik przyznały, że używają go również w ciągu dnia. Niekoniecznie w trakcie drzemki. Podobno niektóre użytkowniczki z pomocą urządzenia wprawiają się w seksualny nastrój, lub sprawiają sobie nim przyjemność podczas wykonywania codziennych obowiązków. Zaletą tego budzika jest też ponoć to, że nie wadzi w trakcie leżenia czy wykonywania innych ruchów. Wynalazek kosztuje 69 funtów, można kupić go na stronie littleroosterstore.com.