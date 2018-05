"Co jest irytującego w byciu w ciąży? Amnesty Ireland zapytała o to Irlandki. Już 25.05 referendum w Irlandii, czy odejść od prawie całkowitego zakazu aborcji. My mówimy TAK! Restrykcyjne prawo zagraża wszystkim kobietom w ciąży" – przekonuje na Twitterze Amnesty International Polska.

Co jest irytującego w byciu w ciąży? @AmnestyIreland zapytała o to Irlandki. Już 25.05 referendum w Irlandii, czy odejść od prawie całkowitego zakazu aborcji. My mówimy TAK! Restrykcyjne prawo zagraża wszystkim kobietom w ciąży. https://t.co/qkboiUAYPp #repealthe8th #voteyes pic.twitter.com/vswCGQps6y — Amnesty Polska (@amnestyPL) 21 maja 2018

Do postu dołączono nagranie, na którym kobiety z dziećmi opowiadają o tym, co jest najbardziej irytującego w byciu w ciąży. "Byłam tak ogromna, że nie mogłam sama wyjść z wanny", "Nie możesz pomalować paznokci u stóp" - padają "argumenty".

Trudno się dziwić, że spot spotkał się z ostrą krytyką użytkowników Twittera - i co istotne, zarówno tych z opcji "pro-life", jak i "pro-choice". Dziennikarka "Do Rzeczy" komentuje to tak: