Kontrowersyjną opinię na temat okresu lekarz wygłosił w poranny programie Telewizji Publicznej. - Jestem wrogiem miesiączki. Kobieta bez miesiączki jest kobietą luksusową i na to zasługuje. Mitem jest to, że trzeba miesiączkować. Trzeba mieć hormony płciowe. Miesiączka nie jest konieczna. Są na to sposoby, żeby nie miesiączkować – cytuje Tomasza Zając portal noizz.pl.

- Do tej pory wydawało nam się, że miesiączkująca kobieta, to kobieta w pełni zdrowia i jej comiesięczny okres jest czymś zupełnie normalnym. Nie wiemy, jak skomentować te rewelacje lekarza – napisała autorka artykułu.

Tekst wywołał reakcję samego lekarza. Dr Tomasz Zając wydał w tej sprawie obszerne oświadczenie. - Rozmowy w programach śniadaniowych z reguły bywają krótkie – taka jest ich specyfika. Tempo porannych rozmów czasem prowadzi do nadmiernych skrótów myślowych, które w tej rozmowie również i ja zastosowałem, narażając się na niezrozumienie moich intencji i faktów medycznych, które chciałem w niej przekazać. Jeśli swoim wystąpieniem w programie kogoś uraziłem czy obraziłem czyjeś uczucia, to na wstępie chciałbym za to przeprosić – nie miałem takich intencji. Zdrowie i szczęście każdej KOBIETY jest dla mnie zawsze najwyższą wartością – napisał ginekolog.