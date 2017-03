Wszystkie przyprawy po jakimś czasie tracą swoje właściwości. Przejrzyj swoje zbiory dokładnie. Wszelkie mieszanki przypraw mają daty ważności: zioła: 1-3 lata, przyprawy zmielone: 2-3 lata, w całości: 3-4 lata.

Plastikowe deski należy wymienić, albo pozbyć się ich całkiem. Lepsze są deski drewniane, ponieważ zawierają żywice, która jest naturalnie antybakteryjna. Na desce do krojenia żyje 50 razy więcej bakterii niż na desce klozetowej.

W apteczce dobrze jest robić częste porządki. Porządek w apteczce jest kluczowy dla zdrowia całej rodziny. Przeterminowane leki słabną, a niektóre zmieniają kompozycję chemiczną. Zażycie ich może wywołać bardzo niebezpieczne skutki uboczne.

Zły stanik deformuje piersi. Ważne jest, żeby pozbywać się tych rozciągniętych, co zmniejszy ból pleców.

Buty do biegania powinny być zmieniane po przebiegnięciu w nich 600–800 km. Gdy się zużywają, tracą miękkość i mniej chronią nasze stopy, za to bardziej obciążają mięśnie, kości i ścięgna, co zwiększa ryzyko urazów.