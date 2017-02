Senior na wakacjach: dokąd ze starszym rodzicem?

Ciekawe oferty turystyczne dla seniorów, dzięki którym mogą oni podróżować taniej i bardziej interesująco, wychodzą naprzeciw pragnieniom oraz potrzebom osób w starszym wieku. Dokąd zatem warto zabrać na wakacje starszych rodziców?

Skorzystaj z oferty 55+

Pakiet 55+ to propozycja Neckermann Podróże przygotowana w ramach Klubu Seniora 55+. Wybierając ją, możemy zwiedzać świat taniej, ciekawiej, w doborowym towarzystwie – osoba towarzysząca korzysta bowiem z tych samych przywilejów co senior, niezależnie od swojego wieku.

Ceny wycieczek w pakietach specjalnych zaczynają się od 1459 zł za tygodniowy pobyt za osobę z pełnym wyżywieniem dobowym lub pakietem all inclusive. Oprócz świadczeń podstawowych uczestnicy mają zagwarantowane ubezpieczenie, opiekę w języku polskim, specjalnie dla nich przygotowany program animacyjny oraz wycieczkę krajoznawczą – atrakcje te są wliczone w cenę podróży. Na szczególną uwagę zasługują interesujące programy animacyjne, dzięki którym można nie tylko lepiej poznać daną kulturą, ale także aktywnie spędzić czas i zintegrować się z innymi uczestnikami wyjazdu. W Bułgarii organizowane są np. wypady rowerowe, lekcje języka bułgarskiego, a także warsztaty gotowania lokalnych potraw, które można przyrządzić po powrocie do domu swoim wnukom i znajomym, sprawiając im tym ogromną radość. W ramach wypraw krajoznawczych na wyspie Rodos można zwiedzić zabytkową starówkę stolicy, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z kolei na Krecie poznamy Heraklion – jedno z ważniejszych dla starożytnych Greków miast, w którym pierwsze ślady osadnictwa neolitycznego pojawiły się ok. 7 tysiąclecia p.n.e. Dziś to urokliwe miejsce, pełne muzeów i zabytków, poświadcza, że starożytna Grecja była prawdziwą kolebką europejskiej cywilizacji. Wycieczki dla seniorów najlepiej planować od końca kwietnia do połowy czerwca oraz od połowy września do początku października. Dzięki temu unikamy tłoku i upału, charakterystycznego w okresie letnim dla wysp greckich i Bułgarii.

Atrakcyjne wyspy greckie

Grecja jest niezwykłym miejscem zarówno ze względu na swoją historię i znaczenie kulturowe dla całej Europy, jak też usytuowanie terenu. Kreta to największa tutejsza wyspa, położona na Morzu Śródziemnym, przyciągająca turystów zarówno antycznymi zabytkami – z mitologią w ręku można tu podążać śladami starożytnych mieszkańców Olimpu – jak i pięknem naturalnych krajobrazów, czyli szerokimi, jasnymi i piaszczystymi plażami, których doskonałym dopełnieniem są skaliste wybrzeża. Kreta to przecież przede wszystkim góry, dorównujące niemalże rodzimym Tatrom – najwyższy szczyt: Ida („Psiloritis”) wznosi się na wys. 2456 m n.p.m. Kraj ten jest idealnym miejscem dla urlopowiczów, zarówno jeśli planują oni opalanie się na plaży, jak też aktywny wypoczynek. Warto zwrócić uwagę także na zdrową i bardzo smaczną kuchnię kreteńską. Rodos z kolei kusi podróżników soczystą zielenią krajobrazu, czego trochę brakuje innym wyspom greckim. Jej nazwa pochodzi prawdopodobnie od róży, gdyż greckie słowo „rhodon” oznacza właśnie różę, jednak niektórzy wiążą ją z imieniem córki Posejdona – Rhoda. Na szczególną uwagę zwiedzających zasługują tu m.in. potężne mury obronne otaczające miasto Rodos, które pamięta czasy najstarszych cywilizacji, a także ruiny starożytnych osad i dobrze zachowane, kilkusetletnie kaplice z cudownymi ikonami. Jeśli już znajdziemy się na Rodos, grzechem byłoby nie zobaczyć Lindos – prawdziwej „białej Grecji” ze wznoszącym się ponad miastem akropolem, na który można wjechać na osiołku.

Korfu to z kolei wyspa nieco bardziej włoska niż grecka. Słynie ze wspaniałej zieleni, wakacje tutaj to prawdziwy wypoczynek wśród natury. Większość jej powierzchni stanowią gaje oliwne, winnice oraz plantacje cytrusów. Mało tego – najprawdziwsze zioła często można znaleźć tu rosnące dziko przy drogach. Warto ją również zwiedzić ze względu na ciekawe dzieje historyczne. Na przestrzeni wieków znajdowała się kolejno pod rządami Koryntu, Rzymu, Bizancjum, Wenecji, Anglii, zaś częścią Grecji stała się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Można tu zatem obserwować wzajemne przenikanie się różnych wpływów kulturowych. Choć jest to wyspa górzysta, znajdujące się na terenie Korfu góry nie są zbyt wysokie – najwyższy szczyt ma 906 m n.p.m. (Pantokrator), można tu zatem miło pospacerować, nie męcząc się zanadto, co jest szczególnie istotne dla osób starszych.

Zwiedzanie świata, niezależnie od tego, dokąd się wybierzemy, zawsze jest fascynującą przygodą. Nie warto rezygnować z niej ze względu na wiek, zwłaszcza biorąc pod uwagę dedykowane seniorom ciekawe oferty biur podróży. Poświęćmy więc chwilę i spędźmy trochę czasu z naszymi rodzicami. Takie wspólne wakacje mogą być doskonałą okazją do rodzinnej integracji!